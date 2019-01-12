Dha Dış - 'sarı Yelekliler' Yine Fransa Sokaklarında
1 saat önce
?Sarı yelekliler?
?Sarı yelekliler? yine Fransa
sokaklarında
Fransa, (DHA
) ' Fransa'da, protestoların 9. haftasında, durgunluğa girmiş olan 'sarı yelekli' protestolarının hareketlilik kazanmasıyla beraber ülke çapında 80 bin polis görevlendirildi. Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron
'un tepkileri azaltmak için planladığı üç aylık bir kamusal müzakere, hükümetin vergi konusunu tartışmak istememesi üzerine sonuçsuz kaldı.
Başkent Paris
'te 5 bin polisin görevlendirildiği protestoların 9. haftasında, yetkililer şiddeti tolare etmeyeceklerini açıkladılar. Eylemler ise sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:19 Kaynak: DHA
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