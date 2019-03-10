Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Sarı Yeleklilere Katılım 28 Bin Kişiye Düştü

Dha Dış - Sarı Yeleklilere Katılım 28 Bin Kişiye Düştü

17 dakika önce

Dha DIŞ - Sarı Yeleklilere katılım 28 bin kişiye düştüFransa, (DHA) - Fransa'da hükumetin politikalarını protesto etmek için düzenlenen Sarı Yelekliler gösterileri 17'nci haftada, katılımcı sayısının azalmasına rağmen devam etti.

Dha DIŞ - Sarı Yeleklilere katılım 28 bin kişiye düştü

Fransa, (DHA) - Fransa'da hükumetin politikalarını protesto etmek için düzenlenen Sarı Yelekliler gösterileri 17'nci haftada, katılımcı sayısının azalmasına rağmen devam etti.

Fransa İçişleri Bakanlığı'nın tahminlerine göre gösterilere, bir önceki gösteriden 10 bin kişi azalarak, 28 bin 600 kişi katıldı.

Göster Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor ancak, gösterilere katılım Kasım ayında görülen 300 bin kişiye göre büyük ölçüde azaldı.

Paris'te bazı göstericiler alışılan sarı yeleklerinin üzerine çocuk bakımında çalışan işçilerin işsizlik reformlarına dikkaç çekmek için, pembe kıyatlerler giydiler.

Sosyal medyada yer alan videolarda polisin göstericilere, biber gazı ve tazyikli su ile müdahale ettiği görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 03:05 Kaynak: DHA

Fransa, DHA, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TEM'de Koyun Trafiği! Kovalamacaya Sürücüler de Katıldı Şüpheli Paketten Çıkan Lokumları Yedi

Eski Hazine Müsteşarı 3 Maddede Özetledi! İşte Doların Yükseliş Nedenleri 8 Mart'ta Ezanı Islıkyanlara Erdoğan'dan Tepki: Terbiyesizlik
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 15:22:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Sarı Yeleklilere Katılım 28 Bin Kişiye Düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]