Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Sarı Yeleklilerin Eyleminde Polisin Müdahalesi Sert Oldu

Dha Dış - Sarı Yeleklilerin Eyleminde Polisin Müdahalesi Sert Oldu

1 saat önce

Fransa'da akaryakıt zamları ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak kasım ayında başlayan sarı yelekliler eylemleri bugün de sürdü.

Dha Dış - Sarı Yeleklilerin Eyleminde Polisin Müdahalesi Sert Oldu, System.String[]
Fransa'da akaryakıt zamları ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak kasım ayında başlayan sarı yelekliler eylemleri bugün de sürdü. Eylemlerin 11'inci haftasında ülkenin bir çok şehrinde gösteriler düzenlendi. Eure iline bağlı Evreux'ta da eylemciler sokaklardaydı. Bir çok noktada yürüyüşler düzenlendi, bazı yerlerde ise araçlar ateşe verildi, bariyerler yollara atıldı. Fransa polisinin eylemcilere müdahalesi ise sert oldu. Evreux'ta da göstericileri kovalayan polisler bir eylemciyi yere yatırıp, darp edip gözaltına aldı. 6 polisin uzun süre darp edip, kelepçelemeye çalıştığı anlar ise bölgede yaşayan bir vatandaş tarafından kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polislerin eylemcileri kovalaması

Bir göstericinin yere yatırılıp darp edilmesi

Yanan araçların görüntüsü

Eylemcilerin bariyerleri yollara savurması

Eylemlerden görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 07:23 Kaynak: DHA

Fransa, Güncel
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