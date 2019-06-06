Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ – Şarjdaki cep telefonu patladı 12 yaşındaki çocuk öldü
Son Dakika Güncel Haber

DHA DIŞ – Şarjdaki cep telefonu patladı 12 yaşındaki çocuk öldü

1 saat önce

– Hindistan'da şarja taktığı cep telefonu ile oynayan 12 yaşındaki çocuk, telefonun bataryasının patlaması sonrası yaralandı.

DHA DIŞ – Şarjdaki cep telefonu patladı 12 yaşındaki çocuk öldü, System.String[]
Hindistan'da şarja taktığı cep telefonu ile oynayan 12 yaşındaki çocuk, telefonun bataryasının patlaması sonrası yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

Olay Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde Dhar bölgesinde Badnawar şehrinde meydana geldi. Yerel medya, Likhedi adlı köyde yaşayan 12 yaşındaki Lakhan'ın şarj olması için prize taktığı telefon ile oynadığı sırada bataryanın patladığını; sesi duyan aile fertlerinin odaya koştuklarında Lakhan'ı yaralanmış olarak ağlarken buldu. Yararlı çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Lakhan'ın komşuları patlama sesi sonrası gittikleri evde çocuğun yerde yaralı halde yattığını; cep telefonu parçalarının ise odanın yerine saçılmış olduğunu gördüklerinin söyledi.


Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 10:50 Kaynak: DHA
Madhya Pradesh, Hindistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hindistan'da termometreler 50'yi gösterdi Hindistan'da leoparın saldırısına uğrayan 9 aylık bebek feci şekilde hayatını kaybetti Antalya'da zincirleme kaza: 3'ü çocuk, 10 yaralı Devletten ihtiyaç sahiplerine 16 farklı karşılıksız ödeme!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 12:14:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ – Şarjdaki cep telefonu patladı 12 yaşındaki çocuk öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]