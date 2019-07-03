DHA DIŞ- Şarjdaki telefon patladı, çocuk öldü
17 dakika önce
Rusya'da meydana gelen olayda, şarjdaki cep telefonunu kullandığı sırada telefonun patlaması sonucu bir çocuk öldü.
Rusya
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:00 Kaynak: DHA
'da meydana gelen olayda, şarjdaki cep telefonunu kullandığı sırada telefonun patlaması sonucu bir çocuk öldü.
Olay Kurgan'da bir otelde meydana geldi. Şarjdayken cep telefonunu kullanan 7 yaşındaki çocuk, telefonun patlaması sonucu hayatını kaybetti. Patlama sonrası çocuğun vücudunda yanıklar olduğu, patlamadan sonra otel yangın çıkmadığı ve tahliyesine gerek olmadığı ifade edildi.
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