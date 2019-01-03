Dha Dış - Savcı, Kaşıkçı Cinayetine Dair 5 Şüpheli İçin İdam Talep Etti
30 dakika önce
Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı, Cemal Kaşıkçı cinayetine dair gözaltında bulunan 11 şüpheliden 5'i için savcının idam talep ettiğini yazdı.
Suudi Arabistan
'ın resmi haber ajansı, Cemal Kaşıkçı
cinayetine dair gözaltında bulunan 11 şüpheliden 5'i için savcının idam talep ettiğini yazdı. Savcı 'cinayete karıştıkları' gerekçesi ile bunu talep etti.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:03 Kaynak: DHA
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