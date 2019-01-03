Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Savcı, Kaşıkçı Cinayetine Dair 5 Şüpheli İçin İdam Talep Etti

Dha Dış - Savcı, Kaşıkçı Cinayetine Dair 5 Şüpheli İçin İdam Talep Etti

30 dakika önce

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı, Cemal Kaşıkçı cinayetine dair gözaltında bulunan 11 şüpheliden 5'i için savcının idam talep ettiğini yazdı.

Dha Dış - Savcı, Kaşıkçı Cinayetine Dair 5 Şüpheli İçin İdam Talep Etti, System.String[]
Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı, Cemal Kaşıkçı cinayetine dair gözaltında bulunan 11 şüpheliden 5'i için savcının idam talep ettiğini yazdı. Savcı 'cinayete karıştıkları' gerekçesi ile bunu talep etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:03 Kaynak: DHA

Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan, Güncel
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