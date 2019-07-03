Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Şentop, Moskova'da büyükelçilikte Türk vatandaşlarıyla buluştu -2
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DHA DIŞ - Şentop, Moskova'da büyükelçilikte Türk vatandaşlarıyla buluştu -2

11 dakika önce

Şentop, Moskova'da büyükelçilikte Türk vatandaşlarıyla buluştu -2(Tür: Dış)

DHA DIŞ - Şentop, Moskova'da büyükelçilikte Türk vatandaşlarıyla buluştu -2, System.String[]
DHA DIŞ - Şentop, Moskova'da büyükelçilikte Türk vatandaşlarıyla buluştu -2
(Tür: Dış)
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:30 Kaynak: DHA
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