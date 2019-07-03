DHA DIŞ - Şentop, Moskova'da büyükelçilikte Türk vatandaşlarıyla buluştu -2
11 dakika önce
Şentop, Moskova'da büyükelçilikte Türk vatandaşlarıyla buluştu -2(Tür: Dış)
DHA
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:30 Kaynak: DHA
DIŞ - Şentop, Moskova
'da büyükelçilikte Türk vatandaşlarıyla buluştu -2
(Tür: Dış)
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