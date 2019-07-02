DHA DIŞ- Şentop, Rusya'da Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti
1 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya'da Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra Kızıl Meydan'ı gezdi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:54 Kaynak: DHA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, Rusya'da Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra Kızıl Meydan'ı gezdi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya'da Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret ederek anıta çelenk bıraktıktan sonra, yetkililer ile Kızıl Meydan'ı gezdi.
Görüntü Dökümü
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-Şentop'un anıta çelenk bırakması
-Şentop'un Kızıl Meydan'ı gezmesi
- Rusya
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