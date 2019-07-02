Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Şentop, Rusya'da Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti
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DHA DIŞ- Şentop, Rusya'da Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti

1 saat önce

Şentop, Rusya'da Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret ettiRusya, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya'da Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra Kızıl Meydan'ı gezdi.

DHA DIŞ- Şentop, Rusya'da Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti
Rusya, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya'da Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra Kızıl Meydan'ı gezdi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya'da Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret ederek anıta çelenk bıraktıktan sonra, yetkililer ile Kızıl Meydan'ı gezdi.
DHA DIŞ- Şentop, Rusya'da Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:02 Kaynak: DHA
Rusya Federasyonu, Mustafa Şentop, DHA, Güncel
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