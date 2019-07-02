Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Şentop, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko ile ortak basın toplantısında konuştu
Son Dakika Güncel Haber

DHA DIŞ - Şentop, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko ile ortak basın toplantısında konuştu

1 saat önce

Şentop, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko ile ortak basın toplantısında konuştu(Tür: Dış)

DHA DIŞ - Şentop, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko ile ortak basın toplantısında konuştu
(Tür: Dış)
DHA DIŞ - Şentop, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko ile ortak basın toplantısında konuştu
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 07:17 Kaynak: DHA
rusya federasyon konseyi başkanı, DHA, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Raylara düşen çocuk son anda kurtarıldı! O anlar saniye saniye kamerada ABD ve Rusya'da olağandışı hareketlilik! Acil toplantı çağrısı yapıldı Yeni parti kuracağı iddia edilen Ali Babacan hakkında FETÖ'ye yardımdan suç duyurusu İşte Üsküdar'daki korkutan patlamadan ilk görüntüler!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 20:33:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Şentop, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko ile ortak basın toplantısında konuştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]