DHA DIŞ - Şentop, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko ile ortak basın toplantısında konuştu
1 saat önce
Şentop, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko ile ortak basın toplantısında konuştu(Tür: Dış)
DHA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 07:17 Kaynak: DHA
DIŞ - Şentop, Rusya
Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko ile ortak basın toplantısında konuştu
(Tür: Dış)
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