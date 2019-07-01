DHA DIŞ- Şentop, Uluslararası Parlamentarizmin Gelişmesi Forumunda konuştu
54 dakika önce
Şentop, Uluslararası Parlamentarizmin Gelişmesi Forumunda konuştu(Tür: Dış)
DHA
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:42 Kaynak: DHA
DIŞ- Şentop, Uluslararası Parlamentarizmin Gelişmesi Forumunda konuştu
(Tür: Dış)
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