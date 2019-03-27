Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Seyir Halinde Uyuya Kalan Sürücünün Hayatına Mal Olan Kaza Kamerada

Dha Dış – Seyir Halinde Uyuya Kalan Sürücünün Hayatına Mal Olan Kaza Kamerada

30 dakika önce

– Rusya'da direksiyon başında uyuya kalan tanker sürücüsü, yoldan çıkan aracı son anda tekrar yola çevirmeye çalıştı ancak başaramadı.

Dha Dış – Seyir Halinde Uyuya Kalan Sürücünün Hayatına Mal Olan Kaza Kamerada, System.String[]
Rusya'da direksiyon başında uyuya kalan tanker sürücüsü, yoldan çıkan aracı son anda tekrar yola çevirmeye çalıştı ancak başaramadı. Tanker takla atarak yol dışına savruldu, sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Rusya'ın doğusunda yer alan Primorskiy Krayı'ndaki Spassky bölgesinde Khabarovsk – Vladivostok yolu üzerinde meydana geldi.

Bir aracın yol kamerasınca kaydedilen görüntülerde, gaz taşıyan tankerin, virajda yolun dışına doğru kaydığı görülüyor. Bariyerlere çarpan tankerin son anda yola dönüş yapmaya çalıştığı ancak takla atarak yol dışına savrulduğu görülüyor.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, asfalt yüzeyinin kuru, görünürlüğün normal ve yolda herhangi bir sorun olmadığını; kazada hayatını kaybeden 40 yaşındaki sürücünün, seyir halinde uyuya kalmış olmasından şüphelenildiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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­-Kamyon sürücüsünün şerit değiştirmesi

-Kamyon sürücüsünün hendeğe girerek kaza yapması

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:02 Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, Güncel
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