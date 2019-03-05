Dha Dış - Seyir Halindeki Kamyonetin Kasasından Düştü
52 dakika önce
Kamyonetin kasasında hiç bir emniyet tedbiri bulunmadan seyahat eden bir grup işçiden biri, araç viraja girdiği sırada kasadan yola düştü.
Kamyonetin kasasında hiç bir emniyet tedbiri bulunmadan seyahat eden bir grup işçiden biri, araç viraja girdiği sırada kasadan yola düştü.
Olay Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Durban şehrinde meydana geldi. Kamyonetin kasasında seyahat eden işçilerden biri araç ana yola bağlanmak için sola döndüğü esnada, kasadan yola düştü. Kalçası üzerine yola düşen işçi büyük bir şok içinde ne olmaya çalıştığını anlarken, kamyonet bir süre sonra durdu. Kamyonettekiler ardından hemen arkadaşlarının yanına koştu. İşçinin otoyola değil de refüj alanına düşerek daha büyük bir kazadan kurtulduğu o anları ise arkadan gelen aracın kamerası kaydetti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Kamyonetin yolda seyri
Sola dönmesi
İşçinin yola düşmesi
Arkadaşlarının yardıma koşması
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:57 Kaynak: DHA
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