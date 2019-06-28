DHA DIŞ- Seyir halindeki otomobilin camındaki yılan korkuttu
28 dakika önce
Seyir halindeki otomobilin camındaki yılan korkuttuABD, (DHA)- ABD'de seyir halindeki otomobilin ön camındaki yılan gören sürücü ve yanındaki yolcunun korku ve panik anları kameraya yansıdı.
DHA
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:42 Kaynak: DHA
DIŞ- Seyir halindeki otomobilin camındaki yılan korkuttu
ABD, (DHA)- ABD'de seyir halindeki otomobilin ön camındaki yılan gören sürücü ve yanındaki yolcunun korku ve panik anları kameraya yansıdı.
Olay, Kansas
şehrindeki bir otoyolda meydana geldi. Otomobilin yan camında beliren yılan, sürünerek ön cama geçti. Yılanı gören yolcu şaşırırken, bu anları görüntüledi. Ayrıca, otomobilin sürücüsünün yılanı ön camdan kaçırmak için silecekleri çalıştırdığı ve sileceğin çarpması sonucu yılanın aracın sol tarafından aşağıya düştüğü görüldü. Sürücü ve yolcunun yaşadığı korku ve panik da kamera görüntülerinde yer aldı.
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