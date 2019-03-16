Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Şiddetli Rüzgâr Paraşütçüleri Yerleşim Alanına Savurdu: 3 Yaralı

Dha Dış - Şiddetli Rüzgâr Paraşütçüleri Yerleşim Alanına Savurdu: 3 Yaralı

18 dakika önce

– Brezilya'da ordunun gerçekleştirdiği eğitim sırasında şiddetli rüzgar, paraşütçüleri yerleşim alanına savurdu.

Dha Dış - Şiddetli Rüzgâr Paraşütçüleri Yerleşim Alanına Savurdu: 3 Yaralı, System.String[]
Brezilya'da ordunun gerçekleştirdiği eğitim sırasında şiddetli rüzgar, paraşütçüleri yerleşim alanına savurdu.

Yerel medyada yer alan haberlere göre olay, Brezilya'nın Rio de Janerio şehrinde bulunan bir askeri üssün gerçekleştirdiği eğitim sırasında meydana geldi. Ayrıca, rüzgarın saatte 63 km hıza ulaştığı belirtildi. Şiddetli rüzgar sonucu yerleşim alanına savrulan paraşütçülerin iniş görüntüsü amatör kameraya yansıdı.

Olay sonucu 3 paraşütçünün yaralandığı ve hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Paraşütçülerin rüzgarda yerleşim alanına savrulma anları

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:42 Kaynak: DHA

Brezilya, Güncel
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