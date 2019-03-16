Dha Dış - Şiddetli Rüzgar Paraşütçüleri Yerleşim Alanına Savurdu 3 Yaralı
14 dakika önce
Dha DIŞ - Şiddetli rüzgar paraşütçüleri yerleşim alanına savurdu 3 yaralıBrezilya (DHA) ? Brezilya'da ordunun gerçekleştirdiği eğitim sırasında şiddetli rüzgar, paraşütçüleri yerleşim alanına savurdu.
Dha DIŞ - Şiddetli rüzgar paraşütçüleri yerleşim alanına savurdu 3 yaralı
Brezilya (DHA) ? Brezilya'da ordunun gerçekleştirdiği eğitim sırasında şiddetli rüzgar, paraşütçüleri yerleşim alanına savurdu.
Yerel medyada yer alan haberlere göre olay, Brezilya'nın Rio de Janerio şehrinde bulunan bir askeri üssün gerçekleştirdiği eğitim sırasında meydana geldi. Ayrıca, rüzgarın saatte 63 km hıza ulaştığı belirtildi. Şiddetli rüzgar sonucu yerleşim alanına savrulan paraşütçülerin iniş görüntüsü amatör kameraya yansıdı.
Olay sonucu 3 paraşütçünün yaralandığı ve hastanede tedavi gördüğü belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:45 Kaynak: DHA
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