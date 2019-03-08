Dha Dış - Sıla, Brüksel'de Sahneye Çıktı - 1

Dha DIŞ - Sıla, Brüksel'de sahneye çıktıEnder DURUEL, BELÇİKA (DHA) - Avrupa turnesinde olan ünlü şarkıcı Sıla, dün gece Brüksel'de, Bozar Güzel Sanatlar salonunda sahne aldı.

Dha DIŞ - Sıla, Brüksel'de sahneye çıktı



Ender DURUEL, BELÇİKA (DHA) - Avrupa turnesinde olan ünlü şarkıcı Sıla, dün gece Brüksel'de, Bozar Güzel Sanatlar salonunda sahne aldı.



Canlı sahne performansıyla ve orkestrasıyla müzikseverlerin beğenisini kazanan Sıla, seslendirdiği parçaların dışında danslarıyla da büyük alkış aldı.



Brüksel'de Mystiek tarafından düzenlenen konserde Sıla ilk olarak 'Sabır', 'Afitap' parçalarını seslendirdi. Konser süresince birçok parçasına müzikseverler eşlik etti. Konser sonunda sanatçı ayakta alkışlandı.



Sıla'nın Avrupa konserleri Stuttgart, Zürih, Frankfurt ve Münih ile devam edecek.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Avrupa Liginde Arsenal, Deplasmanda Rennes'e 3-1 Yenildi

Miroslav Stoch, Sevilla-Slavia Prag Maçına Damga Vurdu

Aşkım Kapışmak'tan, Çok Konuşulacak Sıla ile Ahmet Kural Yorumu: Seviyorsunuz Birbirinizi!

Manchester City, Avrupa'dan Men Tehlikesiyle Karşı Karşıya