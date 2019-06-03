Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Sırbistan'da şiddetli yağışlar sele neden oldu
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DHA DIŞ - Sırbistan'da şiddetli yağışlar sele neden oldu

7 dakika önce

Sırbistan'da şiddetli yağışlar sele neden olduBerna YILMAZ (DHA) - Sırbistan'da gece başlayan şiddetli yağışlar sele neden oldu.

DHA DIŞ - Sırbistan'da şiddetli yağışlar sele neden oldu
Berna YILMAZ (DHA) - Sırbistan'da gece başlayan şiddetli yağışlar sele neden oldu. Bazı şehirlerde acil durum ilan edildi.
Şiddetli yağışlardan en çok Novi Pazar, Tutin ve Çaçak şehirleri etkilendi. Novi Pazar şehrinde bulunan Joşanitsa Nehri'nin şiddetli yağışlar sonucu taşmasıyla meydana gelen selde, şehirdeki birçok evi su bastı ve sular altında kalan araçlarda maddi hasar oluştu. Ayrıca, bölge halkı, Raşka Nehri'nin de taşma riskine karşı tedirgin olduğunu söyledi.
Yerel medya, Novi Pazar'ın bazı bölgelerinde nehirlerin taşmasıyla meydana gelen sel nedeniyle Acil Durum Merkezi'nin bir oturum düzenlediğini bildirdi.
Yetkililer ise vatandaşların, zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları konusunda uyarıldığını belirterek; bölgede acil durum ilan edildiğini ve nehirlerdeki su seviyesinin yakından takip edildiğini açıkladı.
Öte yandan Acil Durumlar Dairesi Başkanı Naser Crnovr'anin, Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bi'evec ile sabahın erken saatlerinde araziyi ziyaret ettiğini açıkladı.
DHA DIŞ - Sırbistan'da şiddetli yağışlar sele neden oldu
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:40 Kaynak: DHA
DHA, Sırbistan Karadağ, Güncel
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