Dha Dış - Solladığı Tırla Beraber Şarampole Uçtu
54 dakika önce
Sollama esnasında kontrolü yitirilen otomobil, tıra çarptı.
Sollama esnasında kontrolü yitirilen otomobil, tıra çarptı. Kazada otomobil ve tır şarampole yuvarlandı. Kaza sonucunda tır otomobilin üzerine devrilirken, sürücüler yaralandı. Yaralıların hastaneye sevk edildiği duyuruldu.
Yaşanan kaza arkadan seyreden bir aracın yol kamerasınca kaydedildi.
Görüntü Dökümü
Sollama yapan aracın yol açtığı kaza - Romanya
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:47 Kaynak: DHA
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