Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Solladığı Tırla Beraber Şarampole Uçtu

Dha Dış - Solladığı Tırla Beraber Şarampole Uçtu

54 dakika önce

Sollama esnasında kontrolü yitirilen otomobil, tıra çarptı.

Dha Dış - Solladığı Tırla Beraber Şarampole Uçtu, System.String[]
Sollama esnasında kontrolü yitirilen otomobil, tıra çarptı. Kazada otomobil ve tır şarampole yuvarlandı. Kaza sonucunda tır otomobilin üzerine devrilirken, sürücüler yaralandı. Yaralıların hastaneye sevk edildiği duyuruldu.

Yaşanan kaza arkadan seyreden bir aracın yol kamerasınca kaydedildi.

Görüntü Dökümü

Sollama yapan aracın yol açtığı kaza - Romanya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:47 Kaynak: DHA

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