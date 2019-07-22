Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Somali'de bombalı araçla saldırı
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DHA DIŞ- Somali'de bombalı araçla saldırı

1 saat önce

Somali'de bombalı araçla saldırı düzenlendi.

DHA DIŞ- Somali'de bombalı araçla saldırı, System.String[]
Somali'de bombalı araçla saldırı düzenlendi. Güvenlik güçleri patlama bölgesine sevk edilirken; ölü ya da yaralı sayısı henüz belirlenemedi.

Saldırı, başkent Mogadişu'daki Aden Adde Uluslararası Havalimanı çıkışında bulunan KM4 yolunda düzenlendi. Bombalı araçla düzenlenen saldırıda, henüz ölü ve yaralı sayısı belirlenemezken; güvenlik güçleri olay yerine sevk edildi.

Görüntü Dökümü
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-Patlama sonrası yükselen dumanlar
-Farklı açılardan patlama bölgesi


Somali, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:27 Kaynak: DHA
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