DHA DIŞ- Somali'de bombalı araçla saldırı
1 saat önce
Somali'de bombalı araçla saldırı düzenlendi.
Somali Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:27 Kaynak: DHA
'de bombalı araçla saldırı düzenlendi. Güvenlik güçleri patlama bölgesine sevk edilirken; ölü ya da yaralı sayısı henüz belirlenemedi.
Saldırı, başkent Mogadişu'daki Aden Adde Uluslararası Havalimanı çıkışında bulunan KM4 yolunda düzenlendi. Bombalı araçla düzenlenen saldırıda, henüz ölü ve yaralı sayısı belirlenemezken; güvenlik güçleri olay yerine sevk edildi.
Görüntü Dökümü
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-Patlama sonrası yükselen dumanlar
-Farklı açılardan patlama bölgesi
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