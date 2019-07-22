DHA DIŞ- Somali'de bombalı araçla saldırı
1 saat önce
Somali'de bombalı araçla saldırıSomali, (DHA)- Somali'de bombalı araçla saldırı düzenlendi.
Somali Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:42 Kaynak: DHA
'de bombalı araçla saldırı
Somali, (DHA
)- Somali'de bombalı araçla saldırı düzenlendi. Güvenlik güçleri patlama bölgesine sevk edilirken; ölü ya da yaralı sayısı henüz belirlenemedi.
Saldırı, başkent Mogadişu
'daki Aden Adde Uluslararası Havalimanı çıkışında bulunan KM4 yolunda düzenlendi. Bombalı araçla düzenlenen saldırıda, henüz ölü ve yaralı sayısı belirlenemezken; güvenlik güçleri olay yerine sevk edildi.
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