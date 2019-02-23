Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Soyduğu Marketin Müşterisini Ateşe Verdi

Dha Dış - Soyduğu Marketin Müşterisini Ateşe Verdi

10 dakika önce

ABD'de silahlı bir soyguncu, kasasını boşalttığı marketin bir kadın çalışanı ile kadın müşterisini yere yatırıp koli bandı ile hareketsiz hale getirdi.

Dha Dış - Soyduğu Marketin Müşterisini Ateşe Verdi, System.String[]
ABD'de silahlı bir soyguncu, kasasını boşalttığı marketin bir kadın çalışanı ile kadın müşterisini yere yatırıp koli bandı ile hareketsiz hale getirdi. Reyonlarda bulunan, kömürün hızla yanması için kullanılan bir tutuşturucuyu yerdeki müşterinin üzerine döken psikopat soyguncu, ardından kadını ateşe verdi. Hırsız, marketten ayrılırken, güçlükle doğrulan kadın müşteri banttan kurtularak, üzerindeki elbiseleri çıkarıp ateşi söndürdü. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. 

Marketten 800 Dolar çalan Robert Thompson (40) adlı soyguncu, aynı gün yakalandı.

Yaşanan o korku dolu anlar ise işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Soyguncunun markete girişi

Kadın görevliyi yere yatırması

Dışardaki kadın müşteriyi zorla içeri getirmesi

Kadınları koli bandı ile bantlaması

Yerde yatan kadınlar

Soyguncunun tutuşturucuyu kadının üzerine döküp ateşe vermesi

Kadının söndürme çabaları

Yakalanan Robert Thompson'ın fotoğrafı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:47 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, 3. Sayfa
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