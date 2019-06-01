DHA DIŞ - Soygunculardan köpekleri kurtardı
31 dakika önce
Soygunculardan köpekleri kurtardıArjantin (DHA) - Arjantin'de silahlı saldırganların soymaya çalıştığı adamı, köpekleri kurtardı.
DHA
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:18 Kaynak: DHA
DIŞ - Soygunculardan köpekleri kurtardı Arjantin
(DHA) - Arjantin'de silahlı saldırganların soymaya çalıştığı adamı, köpekleri kurtardı.
Olay Arjantin'in Quilmes şehrinde meydana geldi. Güvenlik kameralarınca kaydedilen olayda bir soyguncunun, aracını yıkayan adamın arkasından yaklaşarak, silah dayayıp adamı tehdit ettiği; diğer soyguncunun ise evin etrafında olduğu gözlendi. Görüntülerde araçta oturmakta olan ve soygunun ilk saniyelerinde durumu fark eden 2 köpeğin bir anda dışarı fırlayarak soyguncuları kovaladıkları görülüyor. Polis
, kaçan soyguncuları arıyor.
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