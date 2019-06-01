Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Soygunculardan köpekleri kurtardı
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DHA DIŞ - Soygunculardan köpekleri kurtardı

1 dakika önce

Arjantin'de silahlı saldırganların soymaya çalıştığı adamı, köpekleri kurtardı.

DHA DIŞ - Soygunculardan köpekleri kurtardı, System.String[]
Arjantin'de silahlı saldırganların soymaya çalıştığı adamı, köpekleri kurtardı.

Olay Arjantin'in Quilmes şehrinde meydana geldi. Güvenlik kameralarınca kaydedilen olayda bir soyguncunun, aracını yıkayan adamın arkasından yaklaşarak, silah dayayıp adamı tehdit ettiği; diğer soyguncunun ise evin etrafında olduğu gözlendi. Görüntülerde araçta oturmakta olan ve soygunun ilk saniyelerinde durumu fark eden 2 köpeğin bir anda dışarı fırlayarak soyguncuları kovaladıkları görülüyor. Polis, kaçan soyguncuları arıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Silahlı soyguncunun adamın arkasından yanaşması

Diğer soyguncunun evin bahçesinden çıkması

Köpeklerin araçtan çıkması

Soygunculara saldırması

Soyguncuların kaçışı


Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:37 Kaynak: DHA
Güncel
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