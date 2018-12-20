Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Soyuz Ms 09 Kapsülünün Kazakistan'a İniş Anı Görüntülendi

Dha Dış - Soyuz Ms 09 Kapsülünün Kazakistan'a İniş Anı Görüntülendi

57 dakika önce

Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (ROSCOSMOS) yapılan açıklamaya göre Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotlar NASA'dan Serena Aunon-Chancellor, ESA'dsn Alexander Gerst ve ROSCOSMOS'tan Sergey Prokopyev içinde bulunduğu uzay kapsülü Kazakistan'a indi.

Dha Dış - Soyuz Ms 09 Kapsülünün Kazakistan'a İniş Anı Görüntülendi, System.String[]
Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (ROSCOSMOS) yapılan açıklamaya göre Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotlar NASA'dan Serena Aunon-Chancellor, ESA'dsn Alexander Gerst ve ROSCOSMOS'tan Sergey Prokopyev içinde bulunduğu uzay kapsülü Kazakistan'a indi. Geçen yl Haziran ayında fırlatılan Soyuz uzay aracıyla, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevlerini tamamlayan astronotlar dünyaya iniş yaptı. ROSCOSMOS o iniş anını görüntüledi.

Görüntü Dökümü:

Kasakistan'daki çöle iniş anı - Rusya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:05 Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, Kazakistan, Güncel
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