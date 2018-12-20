Dha Dış - Soyuz Ms 09 Kapsülünün Kazakistan'a İniş Anı Görüntülendi

Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (ROSCOSMOS) yapılan açıklamaya göre Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotlar NASA'dan Serena Aunon-Chancellor, ESA'dsn Alexander Gerst ve ROSCOSMOS'tan Sergey Prokopyev içinde bulunduğu uzay kapsülü Kazakistan'a indi.

Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (ROSCOSMOS) yapılan açıklamaya göre Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotlar NASA'dan Serena Aunon-Chancellor, ESA'dsn Alexander Gerst ve ROSCOSMOS'tan Sergey Prokopyev içinde bulunduğu uzay kapsülü Kazakistan'a indi. Geçen yl Haziran ayında fırlatılan Soyuz uzay aracıyla, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevlerini tamamlayan astronotlar dünyaya iniş yaptı. ROSCOSMOS o iniş anını görüntüledi.



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Kasakistan'daki çöle iniş anı - Rusya

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