Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Soyuz MS-14, uzay istasyonuna zamanında ulaşamadı
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DHA DIŞ - Soyuz MS-14, uzay istasyonuna zamanında ulaşamadı

43 dakika önce

Soyuz MS-14, uzay istasyonuna zamanında ulaşamadıRusya, (DHA) ? Rusya'nın ilk insansı robotunu taşıyan Soyuz uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) zamanında ulaşamadığı belirtildi.

Soyuz MS-14, uzay istasyonuna zamanında ulaşamadı

Rusya, (DHA) ? Rusya'nın ilk insansı robotunu taşıyan Soyuz uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) zamanında ulaşamadığı belirtildi.

Rus haber ajansı RIA Novosti'de yer alan habere göre, Rusya'nın ilk insansı robotu Fedor'u taşıyan Soyuz MS-14 uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) zamanında ulaşamadı. Yetkililer, Soyuz'un istasyona ulaşması için yeni bir girişimde bulunmasının mümkün olup olmadığını değerlendiriyor.

Soyuz MS-14 uzay aracı dün Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı ve Fedor'un istasyonda kalmasının yanı sıra kozmonotlara yardım edip, bilgi toplaması bekleniyordu.

DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 10:02 Kaynak: DHA
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