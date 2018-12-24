Dha Dış -Space X'in Roketi İlk Askeri Görevine Çıktı
2 saat önce
Bir haftalık gecikmeden sonra Elon Musk'ın SpaceX uzay şirketi, yeni bir GPS navigasyon teknolojisini başlatmayı amaçlayan Falcon 9 roketini uzaya fırlattı.
Bir haftalık gecikmeden sonra Elon Musk
'ın SpaceX uzay şirketi, yeni bir GPS navigasyon teknolojisini başlatmayı amaçlayan Falcon 9 roketini uzaya fırlattı. Uydu, Space X'in ulusal güvenlik misyonunda bir ilk olma özelliğini taşıyor. Yerel saatle sabah 6'da Florida
Cape Canaveral'deki uzay üssünden havalanan roket, Global Konumlandırma Sistemini güncelleyecek olan ABD
Hava Kuvvetleri'nin yeni nesil GPS III SV01 uydusunu taşıyor. GPS III sistemi mevcut teknolojiden daha hassas bir yapıya sahip, ayrıca daha uzun bir ömre sahip olacak şekilde tasarlandı. Fırlatmadan iki saat sonra, uydu roketten ayrılarak başarıyla yörüngeye oturdu.
Görüntü Dökümü
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-Roket uzaya fırlatılıyor - N
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:24 Kaynak: DHA
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