Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- SpaceX'in uzay aracı, kalkış öncesi alev aldı
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DHA DIŞ- SpaceX'in uzay aracı, kalkış öncesi alev aldı

4 dakika önce

SpaceX'e ait uzay aracı Starhopper, kalkış öncesi alev aldı.

DHA DIŞ- SpaceX'in uzay aracı, kalkış öncesi alev aldı, System.String[]
SpaceX'e ait uzay aracı Starhopper, kalkış öncesi alev aldı. Araçta küçük çaplı hasar meydana geldiği belirtildi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Hawthorne merkezli Amerikalı uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'e ait 'Starhopper' isimli uzay aracı, kalkış için yapılan test sırasında alev aldı. Teksas'ın Boca-Chica bölgesinde yapılan kalkış testinde alev alan uzay aracında ufak çaplı hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü
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-Kalkış testinin görüntüsü
-Yangın çıkma anı


Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:41 Kaynak: DHA
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