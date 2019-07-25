DHA DIŞ- SpaceX'in uzay aracı, kalkış öncesi alev aldı
4 dakika önce
SpaceX'e ait uzay aracı Starhopper, kalkış öncesi alev aldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:41 Kaynak: DHA
SpaceX'e ait uzay aracı Starhopper, kalkış öncesi alev aldı. Araçta küçük çaplı hasar meydana geldiği belirtildi.
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Hawthorne merkezli Amerikalı uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'e ait 'Starhopper' isimli uzay aracı, kalkış için yapılan test sırasında alev aldı. Teksas'ın Boca-Chica bölgesinde yapılan kalkış testinde alev alan uzay aracında ufak çaplı hasar meydana geldi.
Görüntü Dökümü
---------------------------------
-Kalkış testinin görüntüsü
-Yangın çıkma anı
ABD, Hürmüz Boğazı'nda İran'a karşı önlem aldı Kalın-Jeffrey görüşmesinin detayları sızdırıldı: ABD kabul etti ama adım atmak istemiyor Pitbullun 6 yaşındaki çocuğa saldırması kameraya yansıdı Trump'ın çocuk istismarıyla suçlanan arkadaşı Epstein cezaevinde baygın bulundu