Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- SpaceX'in uzay aracı, kalkış öncesi alev aldı
Son Dakika Güncel Haber

DHA DIŞ- SpaceX'in uzay aracı, kalkış öncesi alev aldı

1 saat önce

SpaceX'in uzay aracı, kalkış öncesi alev aldıABD, (DHA)- SpaceX'e ait uzay aracı Starhopper, kalkış öncesi alev aldı.

SpaceX'in uzay aracı, kalkış öncesi alev aldı
ABD, (DHA)- SpaceX'e ait uzay aracı Starhopper, kalkış öncesi alev aldı. Araçta küçük çaplı hasar meydana geldiği belirtildi.
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Hawthorne merkezli Amerikalı uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'e ait 'Starhopper' isimli uzay aracı, kalkış için yapılan test sırasında alev aldı. Teksas'ın Boca-Chica bölgesinde yapılan kalkış testinde alev alan uzay aracında ufak çaplı hasar meydana geldi.
DHA DIŞ- SpaceX'in uzay aracı, kalkış öncesi alev aldı
Amerika Birleşik Devletleri, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pitbullun 6 yaşındaki çocuğa saldırması kameraya yansıdı Trump'ın çocuk istismarıyla suçlanan arkadaşı Epstein cezaevinde baygın bulundu Petrol fiyatları Orta Doğu'daki gelişmelerden artık neden etkilenmiyor? Son Dakika! MSB'den S-400 ve Patriot açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 13:51:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- SpaceX'in uzay aracı, kalkış öncesi alev aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]