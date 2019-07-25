DHA DIŞ- SpaceX'in uzay aracı, kalkış öncesi alev aldı
1 saat önce
SpaceX'in uzay aracı, kalkış öncesi alev aldıABD, (DHA)- SpaceX'e ait uzay aracı Starhopper, kalkış öncesi alev aldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:00 Kaynak: DHA
SpaceX'in uzay aracı, kalkış öncesi alev aldı
ABD, (DHA
)- SpaceX'e ait uzay aracı Starhopper, kalkış öncesi alev aldı. Araçta küçük çaplı hasar meydana geldiği belirtildi.
ABD'nin Kaliforniya
eyaletindeki Hawthorne merkezli Amerikalı uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'e ait 'Starhopper' isimli uzay aracı, kalkış için yapılan test sırasında alev aldı. Teksas
'ın Boca-Chica bölgesinde yapılan kalkış testinde alev alan uzay aracında ufak çaplı hasar meydana geldi.
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