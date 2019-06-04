Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Sri Lanka'da leopara çarpan motosikletteki 2 kişi öldü
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DHA DIŞ - Sri Lanka'da leopara çarpan motosikletteki 2 kişi öldü

25 dakika önce

Sri Lanka'da bir leopara çarpan motosiklet, takla atıp elektrik direğine vurdu.

DHA DIŞ - Sri Lanka'da leopara çarpan motosikletteki 2 kişi öldü, System.String[]
Sri Lanka'da bir leopara çarpan motosiklet, takla atıp elektrik direğine vurdu. Motosikletteki 2 genç öldü.

Kaza Karadiyanaru şehrinde meydana geldi. Yerel medya, sürücü ve bir yolcunun bulunduğu motosikletin, bir anda yola çıkan bir leopara çarptığını; kazanın ardından takla atan motosikletin bir elektrik direğine de vurduktan sonra yol dışına savrulduğunu duyurdu. Kazada 19 ve 20'li yaşlardaki iki gencin hayatını kaybettiği belirtildi. Haberde leoparın durumuna dair bilgi verilmedi.


Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:38 Kaynak: DHA
Motosiklet, Sri Lanka, Güncel
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