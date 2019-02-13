Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Stoltenberg, ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan ile Görüştü

Dha Dış - Stoltenberg, ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan ile Görüştü

7 saat önce

Dha DIŞ - Stoltenberg, ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan ile görüştüBrüksel (DHA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan ile görüştü.

Dha DIŞ - Stoltenberg, ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan ile görüştü

Brüksel (DHA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan ile görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:46 Kaynak: DHA

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