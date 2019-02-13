Dha Dış - Stoltenberg, ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan ile Görüştü
7 saat önce
Dha DIŞ - Stoltenberg, ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan ile görüştüBrüksel (DHA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan ile görüştü.
Dha DIŞ - Stoltenberg, ABD Savunma Bakanı
Vekili Patrick Shanahan ile görüştü Brüksel
(DHA
) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
, NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan ile görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:46 Kaynak: DHA
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