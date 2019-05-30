DHA DIŞ – Strazburg'da bomba ihbarı polisi alarma geçirdi
46 dakika önce
– Fransa'nın Strazburg şehrinde bomba ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:58 Kaynak: DHA
– Fransa
'nın Strazburg
şehrinde bomba ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Strazburg şehrinde yer alan ve turistik bölge olan Küçük Fransa bölgesinin, büyük bir kısmı tahliye edildi.
Yerel medya, polise yapılan bomba ihbarı sonrası polis ekiplerinin Küçük Fransa bölgesinde bulunan 130 kişiyi tahliye ettiğini duyurdu. Bölgenin Strazburg şehrindeki en yaygın turistik bölge olduğu belirtildi.
Bomba imha uzmanlarını yaptığı çalışma sonrası bomba ihbarının asılsız olduğu ortaya çıktı.
Şenol Güneş: Fransa'yı yenmek için her şeyi yapacağız
Tartışma bir anda alevlendi! Husumetlisine kasaptan aldığı satırla saldırdı
Şişli'de iki gündür kendisinden haber alınamayan elektrikçi, evinde ölü bulundu
Sevgilisinin kendisinden ayrılmak istediğini öğrenen polis memuru intihara kalkıştı