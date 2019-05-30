Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ – Strazburg'da bomba ihbarı polisi alarma geçirdi
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DHA DIŞ – Strazburg'da bomba ihbarı polisi alarma geçirdi

46 dakika önce

– Fransa'nın Strazburg şehrinde bomba ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

DHA DIŞ – Strazburg'da bomba ihbarı polisi alarma geçirdi, System.String[]
Fransa'nın Strazburg şehrinde bomba ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Strazburg şehrinde yer alan ve turistik bölge olan Küçük Fransa bölgesinin, büyük bir kısmı tahliye edildi.

Yerel medya, polise yapılan bomba ihbarı sonrası polis ekiplerinin Küçük Fransa bölgesinde bulunan 130 kişiyi tahliye ettiğini duyurdu. Bölgenin Strazburg şehrindeki en yaygın turistik bölge olduğu belirtildi.

Bomba imha uzmanlarını yaptığı çalışma sonrası bomba ihbarının asılsız olduğu ortaya çıktı.


Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:58 Kaynak: DHA
Polis, Fransa, Strazburg, Güncel
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