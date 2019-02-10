Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Sudan'da Askeri Helikopter Düştü: 3 Ölü

Dha Dış – Sudan'da Askeri Helikopter Düştü: 3 Ölü

24 dakika önce

Sudan'da Etiyopya ordusunda ait bir helikopter, Birleşmiş Milletler üssüne düştü; mürettebattan 3 kişi hayatını kaybetti.

Dha Dış – Sudan'da Askeri Helikopter Düştü: 3 Ölü, System.String[]
Sudan'da Etiyopya ordusunda ait bir helikopter, Birleşmiş Milletler üssüne düştü; mürettebattan 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Sudan'ın güneyinde, Güney Kordofan Eyaleti'nde bulunan Abyei bölgesinde meydana geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü bünyesinde görev yapan Etiyopya'ya ait askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 10 kişi de yaralandı.

Sudan-Güney sudan sınırındaki Abyei bölgesinde bulunan BM Geçici Güvenlik Gücü'nden (UNISFA) yapılan açıklamada, Etiyopya'ya ait 23 kişilik mürettebatın bulunduğu Mi-8 tipi askeri helikopterin, UNISFA karargahına düştüğü belirtildi. Helikopterin rutin uçuşunu gerçekleştirdiği ve düşüş nedenin henüz bilinmediği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Düşen helikopterin görüntüsü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:20 Kaynak: DHA

Birleşmiş Milletler, Etiyopya, Helikopter, Sudan, Güncel
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