Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Sudan'da Genel Grev İlan Edildi

Dha Dış – Sudan'da Genel Grev İlan Edildi

57 dakika önce

– Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir yönetimini istifaya çağıran protestolar devam ederken, Sudan Meslek Odaları (SPA) ülke genelinde bugünden itibaren etkili olmak üzere genel grev ilan etti.

Dha Dış – Sudan'da Genel Grev İlan Edildi, System.String[]
Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir yönetimini istifaya çağıran protestolar devam ederken, Sudan Meslek Odaları (SPA) ülke genelinde bugünden itibaren etkili olmak üzere genel grev ilan etti.

Sudan'ın başkenti Hartum'da yaklaşık dört aydır süren protestolarda eylemciler, el-Beşir'in yönetimi devretmesini talep ederken, SPA'dan dün yapılan açıklamada yönetimin geçici bir sivil hükümete verilene kadar ülke genelinde genel grev ilan edildiği belirtildi. Söz konusu grevin sağlık, yargı, mühendislik, tarım, eğitim ve ulaşım gibi özel ve kamu sektörlerini kapsayacağı vurgulandı.

Sudan'da devam eden protestolar kapsamında binlerce eylemci Sudan ordusu ana binasına gitmiş ve orduya el-Beşir yönetimine müdahale çağrısı yapmıştı. Ülkedeki ekonomik krizin önlenmesi için söz konusu yönetimin el değiştirmesi gerektiğine dikkat çekilen eylemlerin, söz konusu genel grevle birlikte devam etmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:37 Kaynak: DHA

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