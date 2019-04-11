Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Sudan'da Muhalifler Kutlama Yapıyor

Dha Dış - Sudan'da Muhalifler Kutlama Yapıyor

1 saat önce

Sudan basını, ordu birliklerinin yönetimi ele aldığını; muhaliflerin ise sevinç gösterileri yaptığını duyurdu.

Dha Dış - Sudan'da Muhalifler Kutlama Yapıyor, System.String[]
Sudan basını, ordu birliklerinin yönetimi ele aldığını; muhaliflerin ise sevinç gösterileri yaptığını duyurdu.

Sudan medyası, ordunun sabah saatlerinde devlet televizyonu ve radyosunu kuşattığı, Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in görevden alındığını duyurdu. Yaşanan gelişmeler sonrası sokaklara inen muhalifler kutlamalar yapıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------

Kutlamalardan görüntü
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:55 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sudan'da Darbe! Ordu Yönetime El Koydu, Devlet Başkanı Görevi Bıraktı Son Dakika! YSK'nın KHK'li Başkanlarla İlgili Kararı HDP'yi Harekete Geçirdi: Seçimlerin Yenilenmesini İsteyeceğiz Kredi Garanti Fonundan KOBİ'lere 3 Milyar Liralık Yeni Destek Ankara'da 16 Köpeğin Zehirlenmesi Olayında Caniler Serbest Bırakıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 14:53:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Sudan'da Muhalifler Kutlama Yapıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]