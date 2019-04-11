Dha Dış - Sudan'da Muhalifler Kutlama Yapıyor
1 saat önce
Sudan basını, ordu birliklerinin yönetimi ele aldığını; muhaliflerin ise sevinç gösterileri yaptığını duyurdu.
Sudan
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:55 Kaynak: DHA
basını, ordu birliklerinin yönetimi ele aldığını; muhaliflerin ise sevinç gösterileri yaptığını duyurdu.
Sudan medyası, ordunun sabah saatlerinde devlet televizyonu ve radyosunu kuşattığı, Devlet Başkanı Ömer El Beşir
'in görevden alındığını duyurdu. Yaşanan gelişmeler sonrası sokaklara inen muhalifler kutlamalar yapıyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Kutlamalardan görüntü
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