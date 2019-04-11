Dha Dış - Sudan'da Muhalifler Kutlama Yapıyor
1 saat önce
Dha DIŞ - Sudan'da muhalifler kutlama yapıyorSudan (DHA) - Sudan basını, ordu birliklerinin yönetimi ele aldığını; muhaliflerin ise sevinç gösterileri yaptığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:07 Kaynak: DHA
Dha DIŞ - Sudan
'da muhalifler kutlama yapıyor
Sudan (DHA
) - Sudan basını, ordu birliklerinin yönetimi ele aldığını; muhaliflerin ise sevinç gösterileri yaptığını duyurdu.
Sudan medyası, ordunun sabah saatlerinde devlet televizyonu ve radyosunu kuşattığı, Devlet Başkanı Ömer El Beşir
'in görevden alındığını duyurdu. Yaşanan gelişmeler sonrası sokaklara inen muhalifler kutlamalar yapıyor.
Büyükçekmece'de "Sahte Seçmen" İncelemesi Sürüyor
Sudan'da Darbe! Ordu Yönetime El Koydu, Devlet Başkanı Görevi Bıraktı
Son Dakika! YSK'nın KHK'li Başkanlarla İlgili Kararı HDP'yi Harekete Geçirdi: Seçimlerin Yenilenmesini İsteyeceğiz
Kredi Garanti Fonundan KOBİ'lere 3 Milyar Liralık Yeni Destek