Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Sudan ordusunun göstericilere müdahalesinde ölü sayısı 13'e çıktı
Son Dakika Güncel Haber

DHA DIŞ - Sudan ordusunun göstericilere müdahalesinde ölü sayısı 13'e çıktı

36 dakika önce

– Sudan ordusu Savunma Bakanlığı önünde haftalardır darbe sonrası sivil yönetime geçiş talebiyle eylem yapan göstericilere müdahale etti.

DHA DIŞ - Sudan ordusunun göstericilere müdahalesinde ölü sayısı 13'e çıktı, System.String[]
Sudan ordusu Savunma Bakanlığı önünde haftalardır darbe sonrası sivil yönetime geçiş talebiyle eylem yapan göstericilere müdahale etti. Silahların da kullanıldığı sert müdahalede ölü sayısının 13'e çıktığı belirtildi.

Sudan'da Nisan ayında eski Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in darbeyle devrilmesi sonucu yönetime el koyan Sudan ordusu, darbe sonrası sivil yönetim talebiyle haftalardır başkent Hartum'da Savunma Bakanlığı önünde oturma eylemi yapan göstericilerin bulunduğu bölgeyi kuşatarak, göstericilere müdahale etti. Görgü tanıkları, çok sayıda askerin sabah saatlerinde eylem yapılan bölgeyi kuşattığını, sonrasında silah sesleri duyulduğunu ve bölgede dumanların yükselmeye başladığını belirtti.

Yerel medya müdahalelerde 13 kişinin hayatını kaybettiğini; yüzden fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.

Görüntü Dökümü

---------------

-Sokak eylemlerinden görüntü

-Silah sesleri

-Kaçan eylemciler

-Güvenlik kuvvetlerinin yakaladıkları eylemcileri darp etmesi

DGS:  03.06.2019 - SAAT 11: 22 - Haber Kodu : 190603045


Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:21 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



- Yabancı uyruklu karı-koca birbirini bıçakladı: 1 ölü 1 yaralı Kuzey Kore'nin ABD özel temsilcisini idam ettirdiği iddia edilmişti! Fotoğraf ortaya çıktı Eşine laf attığını iddia ettiği kişiyi öldürdü 43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de trafik kilit!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 16:57:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Sudan ordusunun göstericilere müdahalesinde ölü sayısı 13'e çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]