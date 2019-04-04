Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Suikast Girişiminde Bulundu, Bomba Erken Patlayınca Ağır Yaralandı

Dha Dış - Suikast Girişiminde Bulundu, Bomba Erken Patlayınca Ağır Yaralandı

1 saat önce

– Ukrayna'da bir istihbaratçının aracının altına bomba düzeneği yerleştirmeye çalışan şüpheli, bombanın patlaması sonucu ağır yaralandı.

Dha Dış - Suikast Girişiminde Bulundu, Bomba Erken Patlayınca Ağır Yaralandı, System.String[]
– Ukrayna'da bir istihbaratçının aracının altına bomba düzeneği yerleştirmeye çalışan şüpheli, bombanın patlaması sonucu ağır yaralandı.

Olay, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Holosiyiv bölgesinde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında yerel saat ile 02: 00 civarında meydana geldi.

Yerel medya, Rusya'nın desteklediği ayrılıkçılara karşı askeri operasyonlarda görev almış olan bir istihbarat görevlisinin aracına bomba düzeneği yerleştirmeye çalışan bir adamın, bu sırada bombanın 'planlanandan erken patlaması' nedeni ile ağır yaralandığını duyurdu.

Polis, ağır yaralanan şüpheliyle ilgili soruşturma başlatıldığını; şüphelinin hastanede tedavisinin sürdüğünü belirtti. Ayrıca, polisin olayı 'cinayet girişimi' olarak ele aldığı belirtildi. Polis, patlama sırasında araç sahibinin olay yerinde olmadığını da duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:36 Kaynak: DHA

Kiev, Ukrayna, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Ekmeği Ucuza Satıyorsun" Deyip Fırıncının Burnunu Kırdılar! O Anlar Kamerada İstanbul'daki Fuar Alanında Stant Devrildi: Yaralılar Var Muhafız'ın Güzel Oyuncusu Hazar Ergüçlü'den Cesur Poz Ünlü Anketçiden Çok Konuşulacak Erken Seçim Çıkışı: Bu Şekilde Gitmez
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 18:23:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Suikast Girişiminde Bulundu, Bomba Erken Patlayınca Ağır Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]