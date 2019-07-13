DHA DIŞ - Süratle girdiği gişedeki aracı hurdaya çevirdi, aile komada
4 saat önce
Süratle girdiği gişedeki aracı hurdaya çevirdi, aile komadaHırvatistan, (DHA) ? Hırvatistan'da otoyol gişesine aşırı hızla giren bir otomobil, gişede bekleyen otomobile arkadan çarptı.
DHA Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:48 Kaynak: DHA
DIŞ - Süratle girdiği gişedeki aracı hurdaya çevirdi, aile komada Hırvatistan
, (DHA) ? Hırvatistan'da otoyol gişesine aşırı hızla giren bir otomobil, gişede bekleyen otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucunda ağır yaralanan öndeki araçtaki 3 kişilik ailenin komada olduğu duyuruldu.
Kaza, başkent Zagreb
ve Varazdin şehri arasındaki otoyolda meydana geldi. Otoyol ödeme gişesinde bekleyen otomobile arkadan gelen aşırı süratli başka bir otomobil çarptı. Kaza sonucu gişeye kadar uçan araç hurdaya döndü. Arkadan çarpılan otomobilin içinde bulunan anne, baba ve çocuk itfaiye ekiplerinin müdahaleleriyle 45 dakikada çıkarılabildi. Aile fertlerinin komada oldukları bildirildi.
Beşiktaş borçlarını yapılandırdı Otomobili diziyle kullanan maganda yakalandı TEM'de korkunç kaza! İtfaiye ekipleri gözlerine inanamadı Erdoğan'ın açılışını yaptığı Biz Cevahir Haliç Alışveriş Merkezi'nde mağazalar teker teker kapanıyor