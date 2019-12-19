Dha dış ' suriye'de beyaz baretliler ölümden döndü' o anlar kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dha dış ' suriye'de beyaz baretliler ölümden döndü' o anlar kamerada - Son Dakika

Dha dış ' suriye'de beyaz baretliler ölümden döndü' o anlar kamerada

6 saat önce

DHA DIŞ ' Suriye'de Beyaz Baretliler ölümden döndü' O anlar kameradaSuriye (DHA) - Suriye'de rejim güçleri ve Rus savaş uçakları, hava saldırılarını sürdürüyor.

DHA DIŞ ' Suriye'de Beyaz Baretliler ölümden döndü' O anlar kamerada

Suriye (DHA) - Suriye'de rejim güçleri ve Rus savaş uçakları, hava saldırılarını sürdürüyor. İdlib'in çevresindeki kasaba ve köylere düzenlenen hava saldırılarında yine birçok insan hayatını kaybetti, yaralandı. Bölgede kurtarma ve sağlık hizmeti veren Beyaz Baretliler ise bugün Mardikh köyündeki çalışmaları sırasında ölümden döndü. Savaş uçaklarının attığı bombalar, kurtarma ekiplerinin hemen yakınlarına düştü. Saldırıda Beyaz Baretliler'den ve sivil vatandaşlardan yaralananlar oldu. O anları ise bir Beyaz Baretli'nin kask kamerası kaydetti.

DÜNKÜ SALDIRILARDA 12 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Dün düzenlenen hava saldırılarında, Maar Şurin'de 2, Tel Mennis'te 2, Maar Şemşe'de 2, Deyr Şarki'de 2 ve Maasaran köyünde 4 kişi olmak üzere toplamda 12 kişi yaşamını yitirmiş; 14 kişi de yaralanmıştı.

Dha dış ' suriye'de beyaz baretliler ölümden döndü' o anlar kamerada

Suriye, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:29 Kaynak: DHA
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