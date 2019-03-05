Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Suriye'de Bomba Yüklü Motosikletle Saldırı: 8 Yaralı

Dha Dış - Suriye'de Bomba Yüklü Motosikletle Saldırı: 8 Yaralı

1 saat önce

– Suriye'de bomba yüklü motosikletin patlatılması sonucu 8 kişi yaralandı.

Dha Dış - Suriye'de Bomba Yüklü Motosikletle Saldırı: 8 Yaralı, System.String[]
– Suriye'de bomba yüklü motosikletin patlatılması sonucu 8 kişi yaralandı.

Olay, Suriye'nin Halep ilinde bulunan El-Bab şehrinde meydana geldi. Terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği belirtilen saldırı sonrası yaralanan 8 kişi, çevredeki tedavi merkezilerine kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Patlama sonrası olay yerinden görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:50 Kaynak: DHA

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