Dha Dış - Suriye'de Bomba Yüklü Motosikletle Saldırı: 8 Yaralı
1 saat önce
– Suriye'de bomba yüklü motosikletin patlatılması sonucu 8 kişi yaralandı.
– Suriye'de bomba yüklü motosikletin patlatılması sonucu 8 kişi yaralandı.
Olay, Suriye'nin Halep ilinde bulunan El-Bab şehrinde meydana geldi. Terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği belirtilen saldırı sonrası yaralanan 8 kişi, çevredeki tedavi merkezilerine kaldırıldı.
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-Patlama sonrası olay yerinden görüntüler
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:50 Kaynak: DHA
Türkiye-Suriye Sınırındaki El Bab Kentinde Patlama: 8 Yaralı
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