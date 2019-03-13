Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Suriye'de Rejim, İdlib'e 'Beyaz Fosfor' ile Saldırdı

Dha Dış - Suriye'de Rejim, İdlib'e 'Beyaz Fosfor' ile Saldırdı

1 saat önce

– Suriye'de yerel kaynaklar, Esad rejiminin İdlib'in güneyindeki Temaniye beldesine beyaz fosforla saldırdığını duyurdu.

Dha Dış - Suriye'de Rejim, İdlib'e 'Beyaz Fosfor' ile Saldırdı, System.String[]
Suriye'de yerel kaynaklar, Esad rejiminin İdlib'in güneyindeki Temaniye beldesine beyaz fosforla saldırdığını duyurdu. Düzenlenen saldırı bir çok noktadan görüntülendi. Yerel kaynaklar saldırıda sivil yerleşim alanlarının hedef alındığını duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Saldırıya dair görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:26 Kaynak: DHA

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