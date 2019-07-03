DHA DIŞ- Suriye'de toplu mezar bulundu: 190 cenaze ortaya çıktı
58 dakika önce
Suriye'de DEAŞ'ın infaz ettiği sivillere ait olduğu düşünülen toplu mezardan 190 cenaze çıkarıldı.
Suriye
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:56 Kaynak: DHA
'de DEAŞ'ın infaz ettiği sivillere ait olduğu düşünülen toplu mezardan 190 cenaze çıkarıldı. Rakka
'da acil müdahale ekipleri, toplu mezardan 190 cenaze çıkardı. Çıkarılan cenazelerin DEAŞ'ın infaz ettiği siviller olduğu belirtildi. Şu ana dek, toplu mezarlardan, DEAŞ'lılara ve sivillere ait olduğu düşünülen 4 bin 700 cenaze çıkarıldı. Ayrıca, çıkarılan cenazelerin içerisinde çok sayıda kadın ve çocuk olduğu da bildirildi.
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