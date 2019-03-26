Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Suriye:  Golan Tepeleri Suriye'nindir, Trump'ın Kararı 'Statüsünü' Değiştirmez

Dha Dış – Suriye:  Golan Tepeleri Suriye'nindir, Trump'ın Kararı 'Statüsünü' Değiştirmez

2 saat önce

Suriye, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in işgal ederek egemenlik iddiasında bulunduğu Golon Tepeleri'ne dair kararının, uluslararası meşruiyete saygısızlık ve uluslararası topluma bir darbe olduğunu; bu kararı reddettiklerini duyurdu.

Dha Dış – Suriye:  Golan Tepeleri Suriye'nindir, Trump'ın Kararı 'Statüsünü' Değiştirmez, System.String[]
Suriye, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in işgal ederek egemenlik iddiasında bulunduğu Golon Tepeleri'ne dair kararının, uluslararası meşruiyete saygısızlık ve uluslararası topluma bir darbe olduğunu; bu kararı reddettiklerini duyurdu.

Suriye haber ajansı SANA, Suriye'nin Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Walid Muallem'in açıklamalarına yer verdi.

Muallem, Trump'ın imzaladığı kararnamenin, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki statüyü değiştirmeyeceğini, bu bölgenin Suriye'nin, Suriye halkının olduğunu söyledi. Muallem, İsrail'in Golan Tepeleri işgalini 'egemenlik' olarak tanıyan ABD kararının, uluslararası meşruiyete saygısızlık ve uluslararası topluma bir darbe olduğunu belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:02 Kaynak: DHA

İsrail, Golan Tepeleri, Donald Trump, Suriye, Güncel
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