Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Sürücünün Demir Kapılarla Mücadelesi Tebessüm Ettiriyor

Dha Dış - Sürücünün Demir Kapılarla Mücadelesi Tebessüm Ettiriyor

45 dakika önce

– Çin'de bir sürücünün, giriş yapmak istediği sitenin demir kapılarının aracına çarpmaması için verdiği mücadele güvenlik kameralarına yansıdı.

Dha Dış - Sürücünün Demir Kapılarla Mücadelesi Tebessüm Ettiriyor, System.String[]
–  Çin'de bir sürücünün, giriş yapmak istediği sitenin demir kapılarının aracına çarpmaması için verdiği mücadele güvenlik kameralarına yansıdı. Araçtan inen sürücünün kapıları tutmak için verdiği mücadele izleyenleri tebessüm ettiriyor.

Görüntüler sitenin girişinde bulunan güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, siteye giriş yapmak isteyen bir sürücünün, yarı açık durumdaki kapıların arasından giriş yapmak üzereyken durduğu; bir demir kapının ise aracın tamponuna vurduktan sonra açıldığı görülüyor. Bunun üzerine adam arabadan inip, kapının oluşturduğu hasarı görmek için arabanın tamponunu kontrol ediyor. Tam bu sırada kapıların açılıp kapanmaya başlamasıyla adam, arabası hala kapı girişinde durduğu için paniğe kapılıyor ve sağ ve sol tarafta bulunan kapıların arabasına çarpmaması için bir o tarafa bir bu tarafa koşturup kıyasıya mücadele veriyor.

Görüntülerin sonunda ise siteye giriş yapmak için arkadan gelen başka bir aracın şoförünün inip, adamın geçmesi için kapıyı tutup, yardım ettiği görülüyor.

İşte o ilginç anlar.

Görüntü Dökümü

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-Sitenin girişinde adamın, kapıların tam olarak açılmasını beklemesi

-Kapıların bir anda açılıp, sol taraftakinin aniden geri kapanması

-Adamın aracından inip, oluşan hasarı kontrol etmesi

-Sağ ve solda bulunan kapıların aniden açılıp kapanmaya başlaması

-Adamın aracını kapılardan korumak için sağ sola koşturması

-Arkadan gelen araç şoförünün kapıları tutarak adama yardım etmesi - Çin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:32 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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