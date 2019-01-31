Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Sürücünün Refleksi Çocuğun Hayatını Kurtardı

Dha Dış - Sürücünün Refleksi Çocuğun Hayatını Kurtardı

21 dakika önce

Brezilya'da bir sürücü, bir anda yola çıkan kız çocuğuna çarpmak üzereyken ramakla aracını durdurmayı başardı.

Dha Dış - Sürücünün Refleksi Çocuğun Hayatını Kurtardı, System.String[]
Brezilya'da bir sürücü, bir anda yola çıkan kız çocuğuna çarpmak üzereyken ramakla aracını durdurmayı başardı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kardeşinin yanından ayrılan bir küçük kızın, yoldaki araçları kontrol etmeden hızla yolun karşısına koştuğu görülüyor.

Görüntülerde, seyir halindeki siyah bir otomobil sürücüsünün ise çocuğu fark etmesi ile aracını aniden durdurduğu; kız çocuğunun ramakla kurtulduğu görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kızın yolun karşısına koşması

Aracın durması

Kız çocuğunun kardeşinin görüntüsü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:51 Kaynak: DHA

Brezilya, Güncel
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