Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Sürücünün Refleksi Çocuğun Hayatını Kurtardı

Dha Dış - Sürücünün Refleksi Çocuğun Hayatını Kurtardı

39 dakika önce

Dha DIŞ - Sürücünün refleksi çocuğun hayatını kurtardıBrezilya (DHA) - Brezilya'da bir sürücü, bir anda yola çıkan kız çocuğuna çarpmak üzereyken ramakla aracını durdurmayı başardı.

Dha DIŞ - Sürücünün refleksi çocuğun hayatını kurtardı

Brezilya (DHA) - Brezilya'da bir sürücü, bir anda yola çıkan kız çocuğuna çarpmak üzereyken ramakla aracını durdurmayı başardı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kardeşinin yanından ayrılan bir küçük kızın, yoldaki araçları kontrol etmeden hızla yolun karşısına koştuğu görülüyor.

Görüntülerde, seyir halindeki siyah bir otomobil sürücüsünün ise çocuğu fark etmesi ile aracını aniden durdurduğu; kız çocuğunun ramakla kurtulduğu görülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:00 Kaynak: DHA

Brezilya, DHA, Güncel
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