Dha Dış – Suudi Arabistan'da Güvenlik Noktasına Bombalı Saldırı: 2 Ölü
1 saat önce
– Suudi Arabistan'da gerçekleşen bombalı saldırıda 4 saldırgandan 2'si hayatını kaybetti.
– Suudi Arabistan
'da gerçekleşen bombalı saldırıda 4 saldırgandan 2'si hayatını kaybetti. Yapılan saldırı, Suudi Arabistan'ın doğusunda bulunan güvenlik noktasını hedef aldı.
Al Arabiya'nın haberine, Suudi Arabistan'ın doğusunda bulunan Abu Hadariya bölgesindeki güvenlik noktasına 4 kişi bombalı saldırıda bulundu. Halihazırda, Suudi Arabistan'ın arananlar listesinde olan 2 saldırganın hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırının el bombaları ile yapıldığı belirtilirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:50 Kaynak: DHA
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