Dha Dış – Tahran'da Zincirleme Kaza: 7 Ölü, 14 Yaralı
1 saat önce
– İran'da bir otoyolda zincirleme kaza meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:05 Kaynak: DHA
– İran
'da bir otoyolda zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya karışan bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Kazada 7 kişi hayatını kaybederken; 14 kişi de yaralandı.
Yerel medya, İran'ın başkenti Tahran
'a 20 kilometre mesafede, Save şehrine giden bir otoyolda zincirleme kazanın meydana geldiğini duyurdu. Kazaya karışan bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği; 14 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
----------------
Yanan otobüsün görüntüsü
Kaza alanından görüntüler
AK Parti'yi Sarsan Kaza! Başkan ve Eşi Hastaneye Kaldırıldı
Minibüsün, Servis Aracına Adeta Ok Gibi Saplandığı Kaza Kamerada
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan'daki Darbe ile İlgili Açıklama
Wikileaks'in Kurucusu Assange, Londra'da Tutuklandı