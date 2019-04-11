Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Tahran'da Zincirleme Kaza: 7 Ölü, 14 Yaralı

Dha Dış – Tahran'da Zincirleme Kaza: 7 Ölü, 14 Yaralı

1 saat önce

– İran'da bir otoyolda zincirleme kaza meydana geldi.

Dha Dış – Tahran'da Zincirleme Kaza: 7 Ölü, 14 Yaralı, System.String[]
İran'da bir otoyolda zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya karışan bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Kazada 7 kişi hayatını kaybederken; 14 kişi de yaralandı.

Yerel medya, İran'ın başkenti Tahran'a 20 kilometre mesafede, Save şehrine giden bir otoyolda zincirleme kazanın meydana geldiğini duyurdu. Kazaya karışan bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği; 14 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yanan otobüsün görüntüsü

Kaza alanından görüntüler
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:05 Kaynak: DHA
Tahran, İran, Güncel
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