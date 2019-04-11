Dha Dış ? Tahran'da Zincirleme Kaza 7 Ölü, 14 Yaralı
1 saat önce
Dha DIŞ ? Tahran'da zincirleme kaza 7 ölü, 14 yaralıİran (DHA) ? İran'da bir otoyolda zincirleme kaza meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:15 Kaynak: DHA
Dha DIŞ ? Tahran
'da zincirleme kaza 7 ölü, 14 yaralı İran
(DHA
) ? İran'da bir otoyolda zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya karışan bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Kazada 7 kişi hayatını kaybederken; 14 kişi de yaralandı.
Yerel medya, İran'ın başkenti Tahran'a 20 kilometre mesafede, Save şehrine giden bir otoyolda zincirleme kazanın meydana geldiğini duyurdu. Kazaya karışan bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği; 14 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
16 Köpeği Vahşice Öldüren Zanlıları, Adliye Girişinde Sokak Köpeği Karşıladı
AK Parti'yi Sarsan Kaza! Başkan ve Eşi Hastaneye Kaldırıldı
Teslim Olan PKK'lı Terörist, Örgütün İç Yüzünü Anlattı: Küçük Çocuklara Cinsel İstismarda Bulunuyorlar
Minibüsün, Servis Aracına Adeta Ok Gibi Saplandığı Kaza Kamerada