Son Dakika Haberleri: Dha Dış ? Tahran'da Zincirleme Kaza 7 Ölü, 14 Yaralı

Dha Dış ? Tahran'da Zincirleme Kaza 7 Ölü, 14 Yaralı

1 saat önce

Dha DIŞ ? Tahran'da zincirleme kaza 7 ölü, 14 yaralıİran (DHA) ? İran'da bir otoyolda zincirleme kaza meydana geldi.

Dha DIŞ ? Tahran'da zincirleme kaza 7 ölü, 14 yaralı

İran (DHA) ? İran'da bir otoyolda zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya karışan bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Kazada 7 kişi hayatını kaybederken; 14 kişi de yaralandı.

Yerel medya, İran'ın başkenti Tahran'a 20 kilometre mesafede, Save şehrine giden bir otoyolda zincirleme kazanın meydana geldiğini duyurdu. Kazaya karışan bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği; 14 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:15 Kaynak: DHA
DHA, Tahran, Güncel
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